МЧС опровергло информацию об аварии на Белоярской АЭС

«Главное управление МЧС России по Свердловской области официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Все пожарно-спасательные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации. Сообщений о каких-либо происшествиях на БАЭС не поступало», – говорится в сообщении.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром «Интерфакс» сообщил об аварии на Белоярской АЭС, которая якобы произошла накануне вечером. Однако телеграм-канал пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области опроверг информацию, назвав её несоответствующей действительности.Заметка «Интерфакса» на данный момент удалена. В ней издание утверждало, что информацию о чрезвычайной ситуации подтвердили в МЧС.