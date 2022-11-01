МЧС опровергло информацию об аварии на Белоярской АЭС
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
«Главное управление МЧС России по Свердловской области официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Все пожарно-спасательные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации. Сообщений о каких-либо происшествиях на БАЭС не поступало», – говорится в сообщении.
Заметка «Интерфакса» на данный момент удалена. В ней издание утверждало, что информацию о чрезвычайной ситуации подтвердили в МЧС.
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