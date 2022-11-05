Движение на выезде из Асбеста возобновили
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Напомним, что сегодня из-за неблагоприятных погодных условий из Асбеста нельзя было выехать по трассам «Асбест – Белоярский», «Асбест – Рефтинский», «Асбест – Малышева», «Асбест – Грязновское». Ограничения вводились для обеспечения безопасности дорожного движения.
Наряды ГИБДД продолжают патрулировать дороги, чтобы помогать водителям при необходимости.
«Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции, а также по телефону 112», – напомнили в пресс-группе.
Сейчас последствия непогоды ликвидируют 276 спецмашин. Ожидается, что сильные осадки продлятся до 6 ноября.
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