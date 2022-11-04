Из-за сильного снегопада Госавтоинспекция ограничила выезд из Асбеста

«Госавтоинспекция просит с понимаем отнестись к временным ограничениям, перенести поездки на более благоприятное время», – сказали в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Из-за сильного снегопада и заснеженности дорог Госавтоинспекция временно ограничила выезд из города Асбеста. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.В связи с неблагоприятной дорожной ситуацией на трассах «Асбест – Белоярский», «Асбест – Рефтинский», «Асбест – Малышева», «Асбест – Грязновское» вводится ограничение на выезд из города для всех видов транспорта. Таким способом автоинспектора надеются уберечь уральцев от возможных ДТП.В этот период наряды ДПС будут патрулировать трассы на случай, если участникам дорожного движения будет необходима помощь. О нештатных ситуациях на дороге также можно сообщать по номеру 112.