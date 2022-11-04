Из-за сильного снегопада Госавтоинспекция ограничила выезд из Асбеста
Общество
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В связи с неблагоприятной дорожной ситуацией на трассах «Асбест – Белоярский», «Асбест – Рефтинский», «Асбест – Малышева», «Асбест – Грязновское» вводится ограничение на выезд из города для всех видов транспорта. Таким способом автоинспектора надеются уберечь уральцев от возможных ДТП.
«Госавтоинспекция просит с понимаем отнестись к временным ограничениям, перенести поездки на более благоприятное время», – сказали в пресс-группе.
В этот период наряды ДПС будут патрулировать трассы на случай, если участникам дорожного движения будет необходима помощь. О нештатных ситуациях на дороге также можно сообщать по номеру 112.
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