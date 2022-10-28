«Королевой мира» стала жена «уральского пельменя»
Общество
Фото из соцсетей Вячеслава Мясникова
Вчера Вячеслав Мясников на персональной странице в своих соцсетях разместил фото с женой, голову которой украшает корона победительницы. «Поздравляю с победой. Моя Королева!!!», — подписал артист этот снимок. Судя по фотографии, он сопровождал супругу в Сочи, где проходил финал конкурса, и поддерживал её из зала Зимнего театра (где и состоялась церемония награждения победительниц).
Недавно супружеская чета Мясниковых отметила 20-летие совместной семейной жизни. У них трое детей, все — мальчики.
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