Жена «уральского пельменя» участвует в международном конкурсе красоты

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Через неделю в Сочи пройдёт финал международного конкурса красоты «Lady World». В нём за корону победительницы, среди прочих, поборется девушка из Екатеринбурга.Конкурс «Lady World» — это авторский проект продюсера Елены Шкуратовой (тоже женщины, не лишённой красоты). Международный статус мероприятию придаёт участие гражданок Армении и Германии. Всего в финал конкурса вышли 23 участницы, и фамилия одной из них хорошо знакома поклонникам комик-команды из Екатеринбурга «Уральские пельмени».Надежда Мясникова — жена одного из самых обаятельных и музыкально одарённых участников «Уральских Пельменей», Вячеслава Мясникова. Вот как она сама презентует себя на страницах конкурса в соцсетях: «Я не веду курсы, не учу людей как зарабатывать или как похудеть, я просто мама и любимая женщина! Всем вокруг я дарю свой душевный свет и добро, потому что в душе я та же маленькая девочка какой и была 35 лет назад. Мне очень повезло, я всегда королева для моих троих сыновей и моего супруга».Финальное выступление леди из разных стран состоится 1-го ноября в Сочи. Ведущим церемонии награждения победительниц заявлен «иванушка» Андрей Григорьев-Аполлонов. Местом коронации главной Lady World станет «Зимний театр».