За «Ночью искусств» в Екатеринбург придёт «Неделя моды»
Общество
Фото: официальный сайт «Недели моды» / неделямодывекатеринбурге.рф
Официально новый сезон «Недели моды» начнётся, что логично, с понедельника, 7-го ноября. Но основные мероприятия расписаны со вторника. В этот день, 8-го ноября в здании Уральского центра развития дизайна (улица Горького, 4А) стартует Всероссийская научно-практическая конференция «Индустрия моды: дизайн, мода, образ жизни». В ходе её работы специалисты из сферы моды, дизайна, швейного производства обсудят стратегии импортозамещения, развитие российской легкой промышленности, обучение молодых кадров и многое другое. Здесь же прочтут интереснейшие лекции об особенностях уральской моды, о связи моды и архитектуры, об отражении модных тенденций в кинематографе. Среди докладчиков — специалисты из Москвы и Екатеринбурга. Конференция будет украшена вечерними модными показами от профессиональных модельеров.
Последующие дни «Недели моды» распределены между профессионалами и новичками, между модельерами, работающими над детской одеждой и производителями одежды для взрослых. Подробное расписание можно посмотреть по ссылке на сайте «Недели моды».
В следующую пятницу, 11-го ноября модные показы «Недели моды» из Уральского центра развития дизайна переместятся в старинный особняк на улице Вайнера, 16. Здесь пройдёт мероприятие, считающееся «гвоздём» программы 17-го модного сезона. Образцы дизайна одежды покажет москвич Джемал Махмудов, один из самых востребованных и талантливых дизайнеров России.
Завершится «Неделя моды» (что тоже логично) в воскресенье, 13-го ноября.
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