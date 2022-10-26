Музей Андеграунда в Екатеринбурге присоединится к «Ночи искусств»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Открывшийся в этом году Музей Андеграунда в Екатеринбурге в ближайшую пятницу (4-го ноября) проведёт для ценителей изобразительного искусства две экскурсии по своей экспозиции. Во время первой экскурсантам покажут работы свердловских художников, а во время второй — москвичей.Первая экскурсия начнётся в 18:00. Её участникам расскажут о «подпольных» художниках и скульпторах, которые свои произведения творили в Свердловске 70-90-хх годов. Экскурсовод вспомнит и анекдотические ситуации, связанные с именами местных живописцев и графиков.Экскурсия, посвященная московскому андеграунду и московским художникам-концептуалистам, начнётся в 20:00. На ней посетителям Музея предложат вспомнить легендарную Бульдозерную выставку и расскажут о творчестве Анатолия Зверева, Василия Ситникова, Юрий Злотникова и других московских художников.Коллекция Музея Андеграунда настолько обширна и многообразна, что помощь экскурсовода действительно необходима, если вы не боитесь заблудиться среди сотен и сотен полотен, скульптур, коллажей советских и современных художников. Проведение экскурсий приурочено к «Ночи искусств». В честь этого дня работа Музея в этот день продлена до 22:00.