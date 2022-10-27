В Свердловской области члены семей мобилизованных получили около 4000 выплат
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Около 4000 единовременных выплат направлено членам семей военнослужащих из Свердловской области, участвующих в боевых действиях. Об этом на пресс-конференции сообщил министр социальной политики региона Андрей Злоказов.
Выплаты в размере 20 тысяч рублей получают родственники как мобилизованных свердловчан, так и тех, кто участвует в боевых действиях по контракту или в качестве добровольца. По словам министра, выплаты всем оставшимся родственникам должны поступить до конца недели.
Представитель министерства образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов добавил, что в регионе семьям мобилизованных оказываются и другие меры поддержки. Например, около 900 детей из семей военнослужащих уже получили право на бесплатное питание в школе.
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