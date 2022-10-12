Семьи мобилизованных свердловчан получат единовременные выплаты

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Правительство Свердловской области приняло постановление, закрепляющее единовременные выплаты для семей участников боевых действий. В том числе выплаты положены родным свердловчан, призванных в рамках частичной мобилизации.Согласно документу, родные уральцев, участвовавших ранее или участвующих сейчас в боевых действиях, могут получить единовременную выплату 20 тысяч рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего.Выплаты на семью предназначены супруге/супругу, родителю/усыновителю участника боевых действий, а в отдельных случаях – бабушке и дедушке военнослужащего. Также выплата назначается на каждого ребенка военнослужащего, не достигшего 18 лет, и детям от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении профобразования или в вузе.По словам министра соцполитики области Андрея Злоказова, такая мера поддержки будут предоставляться в беззаявительном порядке. Списки получателей сформируют органы местного самоуправлениям и передадут в управление социальной политики. При этом возможен обычный заявительный характер, когда родственники будут обращаться за выплатами в управления соцполитики в своих муниципалитетах.Управления соцполитики в обоих случаях отработают каждое заявления, запросят необходимые документы в других ведомствах, проверят информацию и произведут выплаты. Средства будут предоставляться через банки, в том числе с использованием Единой социальной карты.Согласно постановлению, выплата должна пройти не позднее 26 ноября.