В Свердловской области утвердили дополнительные меры соцподдержки семей мобилизованных
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Депутаты регионального Заксобрания Свердловской области сегодня, 25 октября, приняли поправки в закон «Об образовании в Свердловской области». Согласно поправкам, меры социальной поддержки льготной категории школьников и студентов СПО теперь распространяются и на детей, чьих родителей призвали в рамках частичной мобилизации.
Председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина рассказала, что речь идет об обеспечении горячим питанием школьников и учащихся организаций среднего профобразования, где получают специальность в сфере искусства. Для студентов системы СПО предусмотрено обеспечение питанием, одеждой, обувью и другим инвентарем. Либо они могут выбрать денежную компенсацию.
Напомним, что 20 октября областное правительство приняло постановление, закрепляющее единовременные денежные выплаты для членов семьей участников боевых действий. Согласно документу, родственники мобилизованных получат 20 тысяч рублей на семью и аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего.
Председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина рассказала, что речь идет об обеспечении горячим питанием школьников и учащихся организаций среднего профобразования, где получают специальность в сфере искусства. Для студентов системы СПО предусмотрено обеспечение питанием, одеждой, обувью и другим инвентарем. Либо они могут выбрать денежную компенсацию.
Напомним, что 20 октября областное правительство приняло постановление, закрепляющее единовременные денежные выплаты для членов семьей участников боевых действий. Согласно документу, родственники мобилизованных получат 20 тысяч рублей на семью и аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего.
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