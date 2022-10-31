В уральской столице житель Химмаша пожаловался на отсутствие мусорных контейнеров

«Более месяца отсутствуют контейнеры на площадке. Рядом детский сад, детская площадка. Вот такая столица Урала», – пожаловался екатеринбуржец.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости