В уральской столице житель Химмаша пожаловался на отсутствие мусорных контейнеров
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости (архивное фото)
В Екатеринбурге возникают проблемы не только с переполненными мусорными баками и крысами, живущими возле них, но и с отсутствием самих баков на контейнерных площадках. Именно с последней ситуацией столкнулись горожане, живущие на Химмаше в районе Хибиногорского переулка.
Об этом один из жильцов ближайших домов рассказал паблику «Инцидент Екатеринбург», поделившись фотографиями заваленной мусором контейнерной площадкой. Контейнеры там, действительно, отсутствуют, из-за чего жители скидывают мусор прямо на асфальт. А за горой мешков и прочих отходов можно заметить детскую площадку, которая находится совсем рядом.
Об этом один из жильцов ближайших домов рассказал паблику «Инцидент Екатеринбург», поделившись фотографиями заваленной мусором контейнерной площадкой. Контейнеры там, действительно, отсутствуют, из-за чего жители скидывают мусор прямо на асфальт. А за горой мешков и прочих отходов можно заметить детскую площадку, которая находится совсем рядом.
«Более месяца отсутствуют контейнеры на площадке. Рядом детский сад, детская площадка. Вот такая столица Урала», – пожаловался екатеринбуржец.
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