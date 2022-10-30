Жители микрорайона УНЦ в Екатеринбурге пожаловались на переполненные мусорные баки
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители микрорайона УНЦ в Екатеринбурге пожаловались на переполненные мусором контейнеры. Со слов жильцов ближайших домов, отходов накапливается так много, что пакеты с мусором приходится оставлять рядом.
По данным портала Е1, возмущенные жильцы уже обращались в администрацию Ленинского района, но там нарушений в содержании контейнерных площадок не обнаружили, заявив, что мусор убирается про расписанию.
Напомним, что жители Юго-Западного района жаловались на крыс во дворах, которые поселились возле мусорных баков.
По данным портала Е1, возмущенные жильцы уже обращались в администрацию Ленинского района, но там нарушений в содержании контейнерных площадок не обнаружили, заявив, что мусор убирается про расписанию.
Напомним, что жители Юго-Западного района жаловались на крыс во дворах, которые поселились возле мусорных баков.
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