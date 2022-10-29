Жители Юго-Западного района в уральской столице пожаловались на крыс
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители Юго-Западного Района Екатеринбурга пожаловались на крыс во дворах. В основном грызуны обитают возле мусорных баков, но контейнерной площадкой они себя не ограничивают. Местные жители видели их и в других местах.
По данным «КП-Екатеринбург», чаще всего крысы показывались в районе улицы Серафимы Дерябиной. У горожан нашествие грызунов вызывает беспокойство, так как рядом есть школа и детский сад.
Одна из жительниц ближайших домов считает, что в этом виноваты управляющие компании, которые, с её слов. Берут с жильцов деньги, а мусор вывозят несвоевременно.
Напомним, что этим летом горожане сталкивались с подобной проблемой. После жалоб екатеринбуржцев в Роспотребнадзоре пообещали проверить площадки с мусорными баками.
По данным «КП-Екатеринбург», чаще всего крысы показывались в районе улицы Серафимы Дерябиной. У горожан нашествие грызунов вызывает беспокойство, так как рядом есть школа и детский сад.
Одна из жительниц ближайших домов считает, что в этом виноваты управляющие компании, которые, с её слов. Берут с жильцов деньги, а мусор вывозят несвоевременно.
Напомним, что этим летом горожане сталкивались с подобной проблемой. После жалоб екатеринбуржцев в Роспотребнадзоре пообещали проверить площадки с мусорными баками.
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