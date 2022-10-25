Музыкант Noize MC назвал Екатеринбург оппозиционной столицей России

«Проблемы все равно были. Но в Екатеринбурге все немножко по-другому устроено. Это вообще оппозиционная столица. Там нас отстояли, мы играли в самом большом клубе города», – говорит Noize MC.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости