Музыкант Noize MC назвал Екатеринбург оппозиционной столицей России
Общество
Скриншот видеоинтервью
Юрий Дудь* выпустил видеоинтервью с музыкантом Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев). В интервью певец заявил, что считает Екатеринбург оппозиционной столицей России.
Noize MC рассказал об отмене концертов в разных городах России. Из 32-х городов удалось отыграть только в трех: Воронеже, Екатеринбурге и Москве.
Ранее о том, что Екатеринбург становится главным либеральным оппозиционным городом, заявил политолог Сергей Марков. А телеведущий Владимир Соловьев в выражениях не постеснялся и назвал уральскую столицу «центром мерзотной либероты».
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
Noize MC рассказал об отмене концертов в разных городах России. Из 32-х городов удалось отыграть только в трех: Воронеже, Екатеринбурге и Москве.
«Проблемы все равно были. Но в Екатеринбурге все немножко по-другому устроено. Это вообще оппозиционная столица. Там нас отстояли, мы играли в самом большом клубе города», – говорит Noize MC.
Ранее о том, что Екатеринбург становится главным либеральным оппозиционным городом, заявил политолог Сергей Марков. А телеведущий Владимир Соловьев в выражениях не постеснялся и назвал уральскую столицу «центром мерзотной либероты».
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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