Политолог Сергей Марков назвал Екатеринбург главным оппозиционным городом

– Для екатеринбуржцев земляк – Ельцин. И Ельцин-центр является главным культурным, политическим, социальным центром в городе, который и продуцирует эту волну уважения и позитива по отношению к 90-м годам. Он создает эту рамку и одновременно является мотором этой либеральной оппозиционности. Кроме того, Екатеринбург – это город с высоким уровнем жизни, а чем люди богаче живут, тем больше они недовольны. И ко всему этому, я думаю, прибавилась личная позиция Куйвашева. Он эти настроения подогревает, – рассказал Марков информационному агентству Накануне.RU.

– Поскольку Соловьев очень резко «наезжает» на город и горожан, подчас в оскорбительной форме, а также считается одним из символов государственной пропагандистской машины, тем самым он подталкивает Екатеринбург к большей оппозиционности, – цитирует Накануне.RU Сергея Маркова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости