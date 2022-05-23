Политолог Сергей Марков назвал Екатеринбург главным оппозиционным городом
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Политолог Сергей Марков заявил, что Екатеринбург становится главным либеральным оппозиционным городом. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Марков заявляет, что российское общество шокировано «гей-стилем» вечеринки в честь последнего звонка в екатеринбургском лицее №12. Обсуждение вокруг танца, не понравившегося телеведущему Владимиру Соловьеву и некоторым чиновникам, не утихает до сих пор. Вот и Марков написал, что гей-стиль в Екатеринбурге в принципе выражен на различных фото, а Куйвашев, который поддержал директора учебного заведения, вообще становится «одним из политических лидеров системной либеральной оппозиции жесткому курсу».
Не преминул политолог высказаться и об Ельцин-центре. По его словам, мнение, что Екатеринбург становится главным оппозиционном городом, основано на существовании Ельцин-центра. Он предполагает, что нападки на Ельцин-центр вскоре усилятся.
По словам политолога, то, что Куйвашев находит возможности для конфликта с Соловьевым, но при этом не высказывается прямо в поддержку происходящего на территории Украины, говорит о его «возможном уходе в оппозицию». Марков считает, что конфликт между губернатором и телеведущим подталкивает элиту Екатеринбурга к оппозиционности.
Марков заявляет, что российское общество шокировано «гей-стилем» вечеринки в честь последнего звонка в екатеринбургском лицее №12. Обсуждение вокруг танца, не понравившегося телеведущему Владимиру Соловьеву и некоторым чиновникам, не утихает до сих пор. Вот и Марков написал, что гей-стиль в Екатеринбурге в принципе выражен на различных фото, а Куйвашев, который поддержал директора учебного заведения, вообще становится «одним из политических лидеров системной либеральной оппозиции жесткому курсу».
Не преминул политолог высказаться и об Ельцин-центре. По его словам, мнение, что Екатеринбург становится главным оппозиционном городом, основано на существовании Ельцин-центра. Он предполагает, что нападки на Ельцин-центр вскоре усилятся.
– Для екатеринбуржцев земляк – Ельцин. И Ельцин-центр является главным культурным, политическим, социальным центром в городе, который и продуцирует эту волну уважения и позитива по отношению к 90-м годам. Он создает эту рамку и одновременно является мотором этой либеральной оппозиционности. Кроме того, Екатеринбург – это город с высоким уровнем жизни, а чем люди богаче живут, тем больше они недовольны. И ко всему этому, я думаю, прибавилась личная позиция Куйвашева. Он эти настроения подогревает, – рассказал Марков информационному агентству Накануне.RU.
По словам политолога, то, что Куйвашев находит возможности для конфликта с Соловьевым, но при этом не высказывается прямо в поддержку происходящего на территории Украины, говорит о его «возможном уходе в оппозицию». Марков считает, что конфликт между губернатором и телеведущим подталкивает элиту Екатеринбурга к оппозиционности.
– Поскольку Соловьев очень резко «наезжает» на город и горожан, подчас в оскорбительной форме, а также считается одним из символов государственной пропагандистской машины, тем самым он подталкивает Екатеринбург к большей оппозиционности, – цитирует Накануне.RU Сергея Маркова.
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