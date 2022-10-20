Военный ансамбль песни и пляски объединится с Вадимом Самойловым на Урале для выступлений перед мобилизованными

– В будущем рассчитываю продолжить работу с ансамблем. Также планируем собирать и развивать такой жанр, как солдатская народная песня, потому что никто не споет про армию, службу и Родину так, как это сделает военнослужащий, – цитирует ведомство Вадима Самойлова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости