Военный ансамбль песни и пляски объединится с Вадимом Самойловым на Урале для выступлений перед мобилизованными
Общество
Фото: Наталья Фёдорова
Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа объединится с бывшим рок-звездой Вадимом Самойловым в Свердловской области, чтобы выступать с концертами перед служащими как в центрах подготовки, так и в зоне боевых действий. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Концерты с создателем группы «Агаты Кристи» и проигравшим на сентябрьских выборах Вадимом Самойловым также планируют проводить в Доме офицеров в Екатеринбурге и других городах Свердловской области.
Ожидается, что в ближайшее время будет выпущен клип на песню «На Берлин», который создал Самойлов совместно с армейским коллективом.
Артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО уже неоднократно выступали с Вадимом Самойловым перед мобилизованными уральцами. Недавно их концерт прошел перед призывниками в 32-м военном городке в Екатеринбурге.
Ранее мы писали, что основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов поддержал телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Также Вадим Самойлов выдвигался на выборы в гордуму Асбеста, но проиграл, набрав в округе №15 наименьшее количество голосов (всего 208).
Концерты с создателем группы «Агаты Кристи» и проигравшим на сентябрьских выборах Вадимом Самойловым также планируют проводить в Доме офицеров в Екатеринбурге и других городах Свердловской области.
– В будущем рассчитываю продолжить работу с ансамблем. Также планируем собирать и развивать такой жанр, как солдатская народная песня, потому что никто не споет про армию, службу и Родину так, как это сделает военнослужащий, – цитирует ведомство Вадима Самойлова.
Ожидается, что в ближайшее время будет выпущен клип на песню «На Берлин», который создал Самойлов совместно с армейским коллективом.
Артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО уже неоднократно выступали с Вадимом Самойловым перед мобилизованными уральцами. Недавно их концерт прошел перед призывниками в 32-м военном городке в Екатеринбурге.
Ранее мы писали, что основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов поддержал телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Также Вадим Самойлов выдвигался на выборы в гордуму Асбеста, но проиграл, набрав в округе №15 наименьшее количество голосов (всего 208).
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