Павел Креков объяснил, что значит введенный в Свердловской области «режим базовой готовности»

«Просто подразумевается определенная мобилизация на решение вопросов, связанных с помощью военнослужащим, которые призваны из нашего региона. У нас достаточно крупные центры подготовки, которые мы так же курируем и шефствуем над ними. В базовый режим входит и помощь семьям мобилизованных», – рассказал Павел Креков.

«Другое дело, что у нас достаточно много серьезных промышленных объектов и охрана там тоже серьезная. Еще, к сожалению, у нас произошло несколько событий, которые и так вынуждают серьезнее заняться охраной, например, образовательных учреждений. Я имею в виду террористический акт, который произошел недавно в одном из регионов. К усилению охраны нас жизнь и без базового режима давно подталкивала, и мы сейчас серьезно этим занимаемся», – добавил замгубернатора.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости