Павел Креков объяснил, что значит введенный в Свердловской области «режим базовой готовности»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что введенный в регионе «режим базовой готовности» не предполагает принципиальных отличий от обычной жизни. В эфире радио «Комсомольская правда – Екатеринбург» он объяснил, что значит данный режим.
Замгубернатора отметил, что никакого ограничения передвижения и введения пропускных режимов в области в связи с введением «режима базовой готовности» не предусмотрено. По его словам, в базовый режим входит концентрация, связанная с волонтерским движением, оказанием помощи военнослужащим и их семьям.
Также не планируется, как говорит Креков, усиливать охрану метро, аэропорта и других объектов.
Напомним, что указом президента РФ Владимира Путина «режим базовой готовности» в Свердловской области вводится с 19 октября. Также в регионе создан оперштаб для повышения уровня безопасности.
«Просто подразумевается определенная мобилизация на решение вопросов, связанных с помощью военнослужащим, которые призваны из нашего региона. У нас достаточно крупные центры подготовки, которые мы так же курируем и шефствуем над ними. В базовый режим входит и помощь семьям мобилизованных», – рассказал Павел Креков.
Замгубернатора отметил, что никакого ограничения передвижения и введения пропускных режимов в области в связи с введением «режима базовой готовности» не предусмотрено. По его словам, в базовый режим входит концентрация, связанная с волонтерским движением, оказанием помощи военнослужащим и их семьям.
Также не планируется, как говорит Креков, усиливать охрану метро, аэропорта и других объектов.
«Другое дело, что у нас достаточно много серьезных промышленных объектов и охрана там тоже серьезная. Еще, к сожалению, у нас произошло несколько событий, которые и так вынуждают серьезнее заняться охраной, например, образовательных учреждений. Я имею в виду террористический акт, который произошел недавно в одном из регионов. К усилению охраны нас жизнь и без базового режима давно подталкивала, и мы сейчас серьезно этим занимаемся», – добавил замгубернатора.
Напомним, что указом президента РФ Владимира Путина «режим базовой готовности» в Свердловской области вводится с 19 октября. Также в регионе создан оперштаб для повышения уровня безопасности.
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