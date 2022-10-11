«Режим базовой готовности» ввели в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области с 19 октября указом президента РФ Владимира Путина вводится «режим базовой готовности».
Напомним, что вчера Путин ввел военное положение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе вводится режим «среднего уровня реагирования». А в остальных регионах России, в том числе в Свердловской области начал действовать «режим базовой готовности».
«Режим базовой готовности» не предполагает мероприятия по территориальной обороне, но поручает губернатору реализовать следующие меры:
1) Усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
2) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.
Пункт 8 данного указа предполагает, что решения, принятые губернатором, будут обязательными для исполнения не только органами исполнительной власти региона и органами местного самоуправления муниципалитетов, но и федеральными органами власти, осуществляющими деятельность на территории субъекта, а также гражданами, в нем зарегистрированными.
Напомним, что вчера Путин ввел военное положение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе вводится режим «среднего уровня реагирования». А в остальных регионах России, в том числе в Свердловской области начал действовать «режим базовой готовности».
«Режим базовой готовности» не предполагает мероприятия по территориальной обороне, но поручает губернатору реализовать следующие меры:
1) Усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
2) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.
Пункт 8 данного указа предполагает, что решения, принятые губернатором, будут обязательными для исполнения не только органами исполнительной власти региона и органами местного самоуправления муниципалитетов, но и федеральными органами власти, осуществляющими деятельность на территории субъекта, а также гражданами, в нем зарегистрированными.
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