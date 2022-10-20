Оперштаб для повышения уровня безопасности создадут в Свердловской области
Общество
Оперштаб возглавит Евгений Куйвашев. Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области появится оперативный штаб для повышения уровня безопасности. Его возглавит губернатор Евгений Куйвашев.
Как сообщил первый замгубернатора Алексей Шмыков, оперативный штаб создается в соответствии с указом президента. Решения штаба будут обязательны для исполнения всеми органами власти, организациями и гражданами.
Напомним, что Путин ввел военное положение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе вводится режим «среднего уровня реагирования».
«Уровень повышенной готовности» введен в Москве, Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, республиках Адыгея и Калмыкия.
В остальных регионах России, в том числе в Свердловской области, начал действовать «режим базовой готовности».
Как сообщил первый замгубернатора Алексей Шмыков, оперативный штаб создается в соответствии с указом президента. Решения штаба будут обязательны для исполнения всеми органами власти, организациями и гражданами.
«По поручению губернатора Свердловской области незамедлительно приступаю к подготовке предложений по персональному составу и порядку работы оперативного штаба. Документ будет готов в ближайшее время», – заявил Алексей Шмыков.
Напомним, что Путин ввел военное положение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе вводится режим «среднего уровня реагирования».
«Уровень повышенной готовности» введен в Москве, Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, республиках Адыгея и Калмыкия.
В остальных регионах России, в том числе в Свердловской области, начал действовать «режим базовой готовности».
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