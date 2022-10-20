Особый противопожарный режим отменили в Екатеринбурге
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.
Особый противопожарный режим отменяется с сегодняшнего дня в связи со стабилизацией пожарной обстановки в городе. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Напомним, что противопожарный режим действовал в Екатеринбурге с 25 августа.
Особый противопожарный режим отменяется с сегодняшнего дня в связи со стабилизацией пожарной обстановки в городе. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Напомним, что противопожарный режим действовал в Екатеринбурге с 25 августа.
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