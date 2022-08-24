В Екатеринбурге начал действовать противопожарный режим
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге начал действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.
Напомним, что с 25 августа, согласно постановлению, горожанам запрещается посещать леса и торфяные массивы, использовать открытый огонь и разводить костры. Шашлыки нельзя жарить даже у себя на даче. Исключения делают для ресторанов и кафе.
Добавим, что введение особого режима в городе связано с жаркой, засушливой погодой, которая располагает к возникновению и распространению природных пожаров.
Напомним, что с 25 августа, согласно постановлению, горожанам запрещается посещать леса и торфяные массивы, использовать открытый огонь и разводить костры. Шашлыки нельзя жарить даже у себя на даче. Исключения делают для ресторанов и кафе.
Добавим, что введение особого режима в городе связано с жаркой, засушливой погодой, которая располагает к возникновению и распространению природных пожаров.
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