Владимир Путин ввел военное положение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей
Россия и мир
Президент России Владимир Путин ввел военное положение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий указ он подписал сегодня, 19 октября.
Также в указе президента обозначено, что «ведется территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы (штабы территориальной обороны)».
Также в указе президента обозначено, что «ведется территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы (штабы территориальной обороны)».
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10 октября 2022
10 октября 2022