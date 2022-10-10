Алиса Левина © Вечерние ведомости

Президент России Владимир Путин ввел военное положение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий указ он подписал сегодня, 19 октября.Также в указе президента обозначено, что «ведется территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы (штабы территориальной обороны)».