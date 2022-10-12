В Екатеринбурге появится улица Крапивина
Общество
Фото: ВК-страница Ларисы Крапивиной
В 2023 году одну из улиц Екатеринбурга назовут в честь прославленного уральского писателя Владислава Крапивина. Это пообещал заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.
Таким образом в городе, где большую часть жизни жил и работал писатель, собираются увековечить память о нём. Для этой же цели на домах, где он жил повесят мемориальные доски с соответствующими надписями. В каком именно районе города появится улица Крапивина и по каким адресам дома украсят памятными досками, пока не сообщается.
В начале сентября на Широкореченском кладбище был открыт памятник автору «Голубятни на Жёлтой поляне» и десятков других книг для детей и подростков.
Таким образом в городе, где большую часть жизни жил и работал писатель, собираются увековечить память о нём. Для этой же цели на домах, где он жил повесят мемориальные доски с соответствующими надписями. В каком именно районе города появится улица Крапивина и по каким адресам дома украсят памятными досками, пока не сообщается.
В начале сентября на Широкореченском кладбище был открыт памятник автору «Голубятни на Жёлтой поляне» и десятков других книг для детей и подростков.
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