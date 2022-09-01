На Широкореченском кладбище Екатеринбурга появился памятник Крапивину

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Памятник известному уральскому писателю Владиславу Крапивину открыли сегодня, 2-го сентября в Екатеринбурге. Он появился на Широкореченском кладбище, где похоронен автор десятков великолепных книг для детей и подростков.Памятник представляет из себя вертикальный могильный камень с доской-барельефом чёрного цвета, на которой изображен потрет писателя в профиль. Изготовлен он был литейной мастерской «Литовин». На открытие памятника собралось около полусотни человек, в том числе — бывшие и нынешние воспитанники клуба «Каравелла», основанного в 1961-м году писателем. Не обошлось без присутствия чиновников областной администрации.А накануне, 1-го сентября, в Екатеринбурге днём прошла панихида по писателю в Храме На Крови, и вечер его памяти в центре «Каравелла». Все эти мероприятия приурочены ко 2-й годовщине смерти Владислава Петровича, который умер 1-го сентября 2020-го года из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Незадолго до смерти он вернулся в Екатеринбург, откуда уезжал в Тюмень в 2007-м году в связи с тем, что ему резко не нравились изменения, которые начали происходить тогда в уральской столице.