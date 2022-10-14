Из Еланского гарнизона домой вернули около 700 мобилизованных

«В итоге военные в Елани отвлекаются от своей работы и тратят время на дополнительную проверку мобилизованных, отправку их обратно. То есть, выполняют работу военкомов. ˂…˃ Почему в итоге так много мобилизованных, не подходящих по здоровью? Вопрос. Будем разбираться», – отметил депутат.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости