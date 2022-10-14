Из Еланского гарнизона домой вернули около 700 мобилизованных
Общество
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
Депутат Госдумы РФ Максим Иванов заявил, что из Еланского гарнизона домой отправили около 700 мобилизованных. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Максим Иванов посетил медицинскую роту в Еланском гарнизоне. Там ему сообщили, что за две недели обратно домой отправили 400 человек. Еще 300 человек отправили по документам, как неправомерно мобилизованных.
Ранее управляющий по права человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что мобилизованных отправляют в Луганск на обучение.
Максим Иванов посетил медицинскую роту в Еланском гарнизоне. Там ему сообщили, что за две недели обратно домой отправили 400 человек. Еще 300 человек отправили по документам, как неправомерно мобилизованных.
«В итоге военные в Елани отвлекаются от своей работы и тратят время на дополнительную проверку мобилизованных, отправку их обратно. То есть, выполняют работу военкомов. ˂…˃ Почему в итоге так много мобилизованных, не подходящих по здоровью? Вопрос. Будем разбираться», – отметил депутат.
Ранее управляющий по права человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что мобилизованных отправляют в Луганск на обучение.
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12 октября 2022