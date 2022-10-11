Омбудсмен: свердловских мобилизованных отправляют в Луганск на учебу

«Мобилизованных отправляют в большом количестве в Луганскую область, но на учебу, не на фронт», – цитирует Мерзлякову член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова в своем телеграм-канале.

«По нашему случаю факт пока военные не подтвердили, но и не опровергли. Позвонил парень, сообщил его родным. Херсонская область. Завтра будут делать все возможное, чтобы на месте выяснить», – говорит свердловский омбудсмен.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловских мобилизованных отправляют в Луганскую область. Однако сначала они там проходят обучение. Об сообщает омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.Отметим, что данную информацию в Минобороны РФ пока не комментируют.Кроме того, Марина Ахмедова спросила у уполномоченного по правам человека в Свердловской области, действительно ли погиб, как пишут некоторые СМИ, мобилизованный из региона. Татьяна Мерзлякова заявила, что данный факт военные пока не подтвердили.