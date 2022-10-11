Омбудсмен: свердловских мобилизованных отправляют в Луганск на учебу
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловских мобилизованных отправляют в Луганскую область. Однако сначала они там проходят обучение. Об сообщает омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Отметим, что данную информацию в Минобороны РФ пока не комментируют.
Кроме того, Марина Ахмедова спросила у уполномоченного по правам человека в Свердловской области, действительно ли погиб, как пишут некоторые СМИ, мобилизованный из региона. Татьяна Мерзлякова заявила, что данный факт военные пока не подтвердили.
«Мобилизованных отправляют в большом количестве в Луганскую область, но на учебу, не на фронт», – цитирует Мерзлякову член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова в своем телеграм-канале.
Отметим, что данную информацию в Минобороны РФ пока не комментируют.
Кроме того, Марина Ахмедова спросила у уполномоченного по правам человека в Свердловской области, действительно ли погиб, как пишут некоторые СМИ, мобилизованный из региона. Татьяна Мерзлякова заявила, что данный факт военные пока не подтвердили.
«По нашему случаю факт пока военные не подтвердили, но и не опровергли. Позвонил парень, сообщил его родным. Херсонская область. Завтра будут делать все возможное, чтобы на месте выяснить», – говорит свердловский омбудсмен.
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