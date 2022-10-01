Власти Екатеринбурга ожидают увеличение числа горожан до 2 миллионов к 2045 году

09.49 Суббота, 8 октября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне в администрации Екатеринбурга завершили работу над концепцией территориального развития города, которая рассчитана на увеличение числа горожан до 2 миллионов человек к 2045 году.

В пресс-службе мэрии сообщили, что документ, о котором идёт речь, будет презентован вице-мэром уральской столицы Рустамом Гулямовым 18 октября. На данный момент известно, что в концепции выделяются три направления:
– жилищно-гражданское обеспечение;
– развитие мест приложения труда;
– повышение экологической устойчивости.

Согласно документу, в следующие три года в Екатеринбурге необходимо возвести 50 миллионов квадратных метров жилой площади. Концепция также включает в себя экологический раздел, в котором предусмотрено увеличение числа зелёных территорий и получение ими статуса особо охраняемых территорий.

Напомним, что жители Широкой Речки с начала года пытаются добиться отмены вырубки леса в районе улицы Косотурской под застройку. Регулярно активисты выходят на различные акции, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Отметим, что начале сентября представители Всероссийской полицейской ассоциации нашли в лесу краснокнижные растения.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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