Коронавирус выявили еще у 659 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области подтвердили 659 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрирован 525 091 заболевший.В связи с выздоровлением выписали 1 843 пациентов. Всего вылечились 501 830 свердловчан.От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов в регионе – 10 825.