Коронавирус выявили еще у 659 свердловчан
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области подтвердили 659 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрирован 525 091 заболевший.
В связи с выздоровлением выписали 1 843 пациентов. Всего вылечились 501 830 свердловчан.
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов в регионе – 10 825.
В связи с выздоровлением выписали 1 843 пациентов. Всего вылечились 501 830 свердловчан.
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов в регионе – 10 825.
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