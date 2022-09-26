УрФУ поможет студентам, чьи родители или супруги попали под частичную мобилизацию
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Уральских федеральный университет поддержит студентов, чьи родители или супруги попали под частичную мобилизацию. Об этом сообщили в телеграм-канале вуза.
В университетской комиссии под председательством проректора по воспитательной работе рассказали, что материальную помощь предоставят студентам, у которых мобилизованы родители, опекуны или супруги. Для получения денег необходимо написать заявление.
В вузе добавили, что адресная помощь уже оказана девяти студентам, прибывшим из зоны боевых действий, а также 23 детям погибших или тяжелораненых участников боевых действий.
В университетской комиссии под председательством проректора по воспитательной работе рассказали, что материальную помощь предоставят студентам, у которых мобилизованы родители, опекуны или супруги. Для получения денег необходимо написать заявление.
В вузе добавили, что адресная помощь уже оказана девяти студентам, прибывшим из зоны боевых действий, а также 23 детям погибших или тяжелораненых участников боевых действий.
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