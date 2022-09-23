В Свердловской области в Заречном мобилизировали 47-летнего инженера с тугоухостью
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области в Заречном мобилизировали 47-летнего Сергея Михайлова, инженера-энергетика с тугоухостью. По словам родных мужчины, в военкомате при призыве по частичной мобилизации отсутствовала медицинская комиссия.
Как рассказала супруга Сергея порталу E1.RU, родственники были уверены, что мужчину отпустят домой, но вместо этого его увезли в 32-й военный городок.
«На сборы было очень мало времени, мы физически не успели взять у лечащего врача справку о наличии заболевания тугоухость. В дальнейшем выяснилось, что при мобилизации никакой медкомиссии не было и не будет», – рассказала женщина.
Супруга Сергея Михайлова уверена, что её мужа призвали ошибочно, поэтому она уже написала заявление в военную прокуратуру ЦВО.
В Минобороны РФ эту информацию пока не прокомментировали.
Напомним, что ранее в Свердловской области повестки получили 59-летний хирург из Асбеста и 59-летний стоматолог из Шали. У обоих мужчин имеется множество хронических заболеваний.
Как рассказала супруга Сергея порталу E1.RU, родственники были уверены, что мужчину отпустят домой, но вместо этого его увезли в 32-й военный городок.
«На сборы было очень мало времени, мы физически не успели взять у лечащего врача справку о наличии заболевания тугоухость. В дальнейшем выяснилось, что при мобилизации никакой медкомиссии не было и не будет», – рассказала женщина.
Супруга Сергея Михайлова уверена, что её мужа призвали ошибочно, поэтому она уже написала заявление в военную прокуратуру ЦВО.
В Минобороны РФ эту информацию пока не прокомментировали.
Напомним, что ранее в Свердловской области повестки получили 59-летний хирург из Асбеста и 59-летний стоматолог из Шали. У обоих мужчин имеется множество хронических заболеваний.
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