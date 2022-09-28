В Екатеринбурге у полицейских стали забирать загранпаспорта
Общество
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге полицейским приказали сдать заграничные паспорта. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на инсайдера. Также «Вечерним ведомостям» эту информацию подтвердил свой источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что документы должны сдать 100% состава. В случае, если у сотрудника полиции отсутствует загранпаспорт, ему будет необходимо написать рапорт.
Напомним, что в период с января по июнь 2022 года в России было оформлено почти 2,5 миллиона загранпаспортов, что на 45% больше, чем в прошлом году.
Сообщается, что документы должны сдать 100% состава. В случае, если у сотрудника полиции отсутствует загранпаспорт, ему будет необходимо написать рапорт.
Напомним, что в период с января по июнь 2022 года в России было оформлено почти 2,5 миллиона загранпаспортов, что на 45% больше, чем в прошлом году.
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