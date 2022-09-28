В Екатеринбурге у полицейских стали забирать загранпаспорта

13.34 Суббота, 1 октября 2022
Общество
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге полицейским приказали сдать заграничные паспорта. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на инсайдера. Также «Вечерним ведомостям» эту информацию подтвердил свой источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что документы должны сдать 100% состава. В случае, если у сотрудника полиции отсутствует загранпаспорт, ему будет необходимо написать рапорт.

Напомним, что в период с января по июнь 2022 года в России было оформлено почти 2,5 миллиона загранпаспортов, что на 45% больше, чем в прошлом году.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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20:43 В Нижнем Тагиле ищут подростков, погасивших Вечный огонь
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19:42 В Екатеринбурге появились уникальные напитки под маркой «ЧÖ»
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18:43 Жительницу Кушвы отправят в колонию за издевательства над малолетней дочерью
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15:39 Депутат Госдумы предложил ввести сухой закон в Елани, где обучают мобилизованных свердловчан
15:18 Фонд «ЗООзащита» и инклюзивная мастерская создали в Екатеринбурге благотворительный мерч
15:02 В Свердловской области задержали подозреваемого в диверсии на железнодорожных путях
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