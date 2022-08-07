В России за полгода выдано в полтора раза больше загранпаспортов, пик пришелся на март
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
В России с января по июнь было оформлено почти 2,5 млн заграничных паспортов — это на 45% больше, чем в тот же период в прошлом году. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные МВД.
Пик по оформлению загранпаспортов пришелся на март (553 тыс. человек).
Эксперты полагают, что рост выдачи загранпаспортов в январе и феврале можно объяснить «отложенным спросом» на заграничные поездки после карантинных ограничений. Между тем мартовский пик выдачи, который произошел на фоне закрытия воздушных пространств и трудностей с выездом, эксперты объясняют геополитической ситуацией в мире.
Пик по оформлению загранпаспортов пришелся на март (553 тыс. человек).
Эксперты полагают, что рост выдачи загранпаспортов в январе и феврале можно объяснить «отложенным спросом» на заграничные поездки после карантинных ограничений. Между тем мартовский пик выдачи, который произошел на фоне закрытия воздушных пространств и трудностей с выездом, эксперты объясняют геополитической ситуацией в мире.
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