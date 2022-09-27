Екатеринбуржцев предупредили о проверке сирен 5 октября
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В администрации Екатеринбурга предупредили о проверке региональной системы оповещения населения, запланированной на среду следующей недели, 5 октября. В этот день в уральской столице должны будут завыть сирены. Горожан просят не волноваться.
По данным портала E1.RU, в период с 10.40 до 10.43 электросирены будут транслировать предупредительный сигнал «Внимание всем!». Затем с 10.48 до 10.49 пройдет проверка прохождения речевой информации на уличном пункте оповещения.
Напомним, 13 августа в Пионерском посёлке Екатеринбурга посреди ночи неожиданно включились сирены, что разбудило и напугало горожан.
По данным портала E1.RU, в период с 10.40 до 10.43 электросирены будут транслировать предупредительный сигнал «Внимание всем!». Затем с 10.48 до 10.49 пройдет проверка прохождения речевой информации на уличном пункте оповещения.
Напомним, 13 августа в Пионерском посёлке Екатеринбурга посреди ночи неожиданно включились сирены, что разбудило и напугало горожан.
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