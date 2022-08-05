Жителей Пионерского посёлка в Екатеринбурге разбудили сирены

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге жителей Пионерского посёлка разбудил вой сирен. Они включились в районе четырех часов. У проснувшихся это вызвало чувство тревоги, так как никакого предупреждения о проверке систем оповещения не было.Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на жителей посёлка. По их словам, сирены звучали всего несколько секунд, но звук был очень громкий, чем напугал людей.В ГУ МЧС по Свердловской области изданию ответили, что у ведомства не было планов на проверку систем оповещения. То же сказали в региональном Министерстве общественной безопасности. Очевидцы предполагают, что произошёл технический сбой.