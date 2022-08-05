Жителей Пионерского посёлка в Екатеринбурге разбудили сирены

18.40 Суббота, 13 августа 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня ночью в Екатеринбурге жителей Пионерского посёлка разбудил вой сирен. Они включились в районе четырех часов. У проснувшихся это вызвало чувство тревоги, так как никакого предупреждения о проверке систем оповещения не было.

Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на жителей посёлка. По их словам, сирены звучали всего несколько секунд, но звук был очень громкий, чем напугал людей.

В ГУ МЧС по Свердловской области изданию ответили, что у ведомства не было планов на проверку систем оповещения. То же сказали в региональном Министерстве общественной безопасности. Очевидцы предполагают, что произошёл технический сбой.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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18:40 Жителей Пионерского посёлка в Екатеринбурге разбудили сирены
18:02 В Екатеринбурге ищут 39-летнего мужчину, пропавшего 26 июля
17:27 В Нижнем Тагиле на детской площадке 5-летняя девочка напоролась на гвоздь
16:25 Нижнетагильская полиция разыскивает подозреваемого в краже денег с банковской карты
15:07 В екатеринбургском ЦПКиО прошёл первый музыкально-поэтический субботник
13:52 В Екатеринбурге пожарные спасли 14 человек из девятиэтажки
13:03 На нелегальных гонках в столице Урала машина въехала в толпу
12:10 Спасатели предупредили о сильном ветре 13 августа в Свердловской области
11:20 В уральской столице задержали подозреваемую в серии мошенничеств
10:14 Под Екатеринбургом неизвестный насмерть сбил пешехода и уехал
23:24 ФК «Урал» набрал первое очко в сезоне
21:29 Скачки на игрушечных лошадях пройдут в Екатеринбурге
20:46 Нелепый штраф за игрушечного кота выписали в Екатеринбурге
20:05 Опытный анестезиолог-реаниматолог из Асбеста стал почётным гражданином города
19:40 В Первоуральске сильный пожар уничтожил частный дом
19:21 В столкновении двух машин на улице Екатеринбурга пострадали люди
18:50 Фестиваль для гиков пройдёт в Екатеринбурге
17:54 На выходных жители Свердловской области отдохнут от жары
17:40 В Березовском пропала 29-летняя девушка
17:25 Движение транспорта по улице Чайковского закроют в Екатеринбурге
16:54 На площади 1905 года в Екатеринбурге открылся фестиваль «Атмофест»
16:23 Подсветку на здании мэрии Екатеринбурга обновят за 107 миллионов рублей
15:55 В Екатеринбурге до 2024 года перекроют улицу Вайнера
15:20 Еще 490 свердловчан заболели коронавирусом
14:59 В Екатеринбурге ищут пропавшего 58-летнего мужчину
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