Под Екатеринбургом продолжают тушить тлеющий торфяник
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Площадь очагов тления торфа у деревни Большое Седельниково в Свердловской области составляет 28 гектаров. Тушение тлеющего торфяника продолжается.
Как сообщают в пресс-службе МЧС по Свердловской области, в проливке территории торфяника участвуют 152 человека, задействовано 24 единицы спецтехники. Каждый сутки на торфяник из ближайшего водоема перекачивается более пяти тысяч кубических метров воды.
Напомним, что с 25 сентября на территории Сысертского городского округа ввели режим ЧС из-за торфяного пожара у деревни Большое Седельниково.
Как сообщают в пресс-службе МЧС по Свердловской области, в проливке территории торфяника участвуют 152 человека, задействовано 24 единицы спецтехники. Каждый сутки на торфяник из ближайшего водоема перекачивается более пяти тысяч кубических метров воды.
– Продолжаются работы по перемешиванию торфа с помощью шанцевого инструмента и заводнению территории для ликвидации тления, – добавили в МЧС.
Напомним, что с 25 сентября на территории Сысертского городского округа ввели режим ЧС из-за торфяного пожара у деревни Большое Седельниково.
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