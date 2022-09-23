В Сысертском городском округе ввели режим ЧС из-за торфяного пожара
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
На территории Сысертского городского округа с 25 сентября введен режим чрезвычайной ситуации из-за торфяного пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Накануне в районе тления торфа у деревни Большое Седельниково прошло выездное заседание межведомственной комиссии. На заседании было принято решение о введении режима ЧС на территории городского округа.
По данным на 25 сентября, около деревни Большое Седельниково торф тлеет на разрозненных очагах площадью 33 га. От ближайшего водоема к очагам проложили магистральные линии, что позволяет непрерывно подавать воду к торфянику. В тушении пожара участвуют 183 человека.
Накануне в районе тления торфа у деревни Большое Седельниково прошло выездное заседание межведомственной комиссии. На заседании было принято решение о введении режима ЧС на территории городского округа.
– Это позволит задействовать для тушения торфяника средства резервного фонда и мобилизовать ресурсы для скорейшего тушения пожара, – отметили в МЧС.
По данным на 25 сентября, около деревни Большое Седельниково торф тлеет на разрозненных очагах площадью 33 га. От ближайшего водоема к очагам проложили магистральные линии, что позволяет непрерывно подавать воду к торфянику. В тушении пожара участвуют 183 человека.
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