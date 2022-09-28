В Центральном военном округе около 200 человек были мобилизованы ошибочно

– В приоритете те, кто до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие офицеры до 55 лет, – отметил врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости