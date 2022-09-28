В Центральном военном округе около 200 человек были мобилизованы ошибочно
Общество
Фото: скриншот трансляции / Е1.RU
В Центральном военном округе ошибочно были мобилизованы не более 200 человек. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков.
Напомним, что ранее в Свердловской области запустили горячую линию для мобилизованных по ошибке и горячую линию по вопросам частичной мобилизации.
Сергей Чирков рассказал, что в ходе частичной мобилизации будут призваны граждане, находящиеся в запасе и не имеющие отсрочки. В числе первых рассматриваются те, кто имеет востребованную специальность и боевой опыт.
Однако, по словам Чиркова, без реального боевого опыта резервисты призываться тоже будут. Женщины призыву не подлежат.
На пресс-конференции Сергей Чирков не стал называть зарплаты военных, а также отметил, что не имеет права называть число свердловчан, которые должны быть призваны. По его словам, призовут не более 1% от мобилизационных ресурсов субъекта.
Напомним, что ранее в Свердловской области запустили горячую линию для мобилизованных по ошибке и горячую линию по вопросам частичной мобилизации.
Сергей Чирков рассказал, что в ходе частичной мобилизации будут призваны граждане, находящиеся в запасе и не имеющие отсрочки. В числе первых рассматриваются те, кто имеет востребованную специальность и боевой опыт.
Однако, по словам Чиркова, без реального боевого опыта резервисты призываться тоже будут. Женщины призыву не подлежат.
– В приоритете те, кто до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие офицеры до 55 лет, – отметил врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков.
На пресс-конференции Сергей Чирков не стал называть зарплаты военных, а также отметил, что не имеет права называть число свердловчан, которые должны быть призваны. По его словам, призовут не более 1% от мобилизационных ресурсов субъекта.
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