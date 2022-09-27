В Камышлове объявили сбор гуманитарной помощи для мобилизованных
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Камышлове редакция газеты «Камышловские известия» совместно с мэрией и волонтерами благотворительной группы «Белый цветок» объявила сбор гуманитарной помощи для мобилизованных местных жителей и тех, кто уже принимает участие в боевых действиях.
Ранее депутат Госдумы РФ Максим Иванов заявил о проблеме с нехваткой оборудования и материалов для размещения мобилизованных свердловчан в уральском окружном учебном центре в Елани. По его данным, в палатках даже нет полов. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную ситуацию.
Все желающие могут принести медикаменты (жгуты, бинты, кровоостанавливающие, обезболивающие, средства от диареи и так далее), нижнее белье и носки в отдел писем редакции «Камышловские известия». Весь список необходимых вещей опубликован в группе во ВКонтакте.
Кроме того, принимаются крупные предметы, например, бензопилы для распила дров, которыми, как утверждается в заявлении газеты, мобилизованные топят печи-буржуйки. Их можно доставлять в муниципальную баню на ЗСМ, расположенную на улице Заводская, 15. Предварительно стоит связаться с координатором Дмитрием по номеру телефона: 8 (904) 162-92-88.
Ранее депутат Госдумы РФ Максим Иванов заявил о проблеме с нехваткой оборудования и материалов для размещения мобилизованных свердловчан в уральском окружном учебном центре в Елани. По его данным, в палатках даже нет полов. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную ситуацию.
Все желающие могут принести медикаменты (жгуты, бинты, кровоостанавливающие, обезболивающие, средства от диареи и так далее), нижнее белье и носки в отдел писем редакции «Камышловские известия». Весь список необходимых вещей опубликован в группе во ВКонтакте.
Кроме того, принимаются крупные предметы, например, бензопилы для распила дров, которыми, как утверждается в заявлении газеты, мобилизованные топят печи-буржуйки. Их можно доставлять в муниципальную баню на ЗСМ, расположенную на улице Заводская, 15. Предварительно стоит связаться с координатором Дмитрием по номеру телефона: 8 (904) 162-92-88.
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