В Камышлове объявили сбор гуманитарной помощи для мобилизованных

10.50 Среда, 28 сентября 2022
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Камышлове редакция газеты «Камышловские известия» совместно с мэрией и волонтерами благотворительной группы «Белый цветок» объявила сбор гуманитарной помощи для мобилизованных местных жителей и тех, кто уже принимает участие в боевых действиях.

Ранее депутат Госдумы РФ Максим Иванов заявил о проблеме с нехваткой оборудования и материалов для размещения мобилизованных свердловчан в уральском окружном учебном центре в Елани. По его данным, в палатках даже нет полов. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную ситуацию.

Все желающие могут принести медикаменты (жгуты, бинты, кровоостанавливающие, обезболивающие, средства от диареи и так далее), нижнее белье и носки в отдел писем редакции «Камышловские известия». Весь список необходимых вещей опубликован в группе во ВКонтакте.

Кроме того, принимаются крупные предметы, например, бензопилы для распила дров, которыми, как утверждается в заявлении газеты, мобилизованные топят печи-буржуйки. Их можно доставлять в муниципальную баню на ЗСМ, расположенную на улице Заводская, 15. Предварительно стоит связаться с координатором Дмитрием по номеру телефона: 8 (904) 162-92-88.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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