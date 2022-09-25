Мобилизованного 59-летнего свердловчанина с гипертонией и диабетом вернули домой
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мобилизованного 59-летнего жителя поселка Шаля Александра Шешенина с гипертонией и диабетом отпустили домой. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на родственника мужчины.
Напомним, что 59-летнего свердловчанина на прошлой неделе отправили в военную часть в Елани. Военно-учетная специальность мужчины – лейтенант медицинской службы. Его дочь Мария записала видеообращение, в котором перечислила хронические заболевания отца: гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердечного ритма, сахарный диабет второго типа, хронический неспецифический колит состояния после холецистэктомии.
Как рассказал изданию родственник Александр Шешенина, мужчину отпустили домой вчера вечером. Сейчас он находится в Первоуральске, где окончательно «решает вопрос с военкоматом».
Ранее мы писали, что свердловское отделение общественного движения «Народный фронт» открыло горячую линию для ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации граждан.
Напомним, что 59-летнего свердловчанина на прошлой неделе отправили в военную часть в Елани. Военно-учетная специальность мужчины – лейтенант медицинской службы. Его дочь Мария записала видеообращение, в котором перечислила хронические заболевания отца: гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердечного ритма, сахарный диабет второго типа, хронический неспецифический колит состояния после холецистэктомии.
Как рассказал изданию родственник Александр Шешенина, мужчину отпустили домой вчера вечером. Сейчас он находится в Первоуральске, где окончательно «решает вопрос с военкоматом».
Ранее мы писали, что свердловское отделение общественного движения «Народный фронт» открыло горячую линию для ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации граждан.
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