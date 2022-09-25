Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение до 26 сентября
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В ГУ МЧС России по Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 26 сентября. По данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются сильные дожди, гололёд и ветер с порывами до 22 метров в секунду.
В период непогоды в ведомстве рекомендуют отказываться от работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить, а также от поездок за пределы населённых пунктов.
«Без крайней необходимости на улицу лучше не выходить, а переждать непогоду в офисе или квартире», – сказали в МЧС.
При возникновении ЧП нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
В период непогоды в ведомстве рекомендуют отказываться от работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить, а также от поездок за пределы населённых пунктов.
«Без крайней необходимости на улицу лучше не выходить, а переждать непогоду в офисе или квартире», – сказали в МЧС.
При возникновении ЧП нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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