Свердловские спасатели предупреждают о непогоде 25 сентября
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Спасатели предупреждают жителей Свердловской области о непогоде. Сегодня в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
«Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует не игнорировать прогнозы синоптиков и своевременно предпринимать меры защиты от непогоды и с учётом этого планировать свои дела», – говорится в сообщении свердловского МЧС.
Напоминаем, что при возникновении происшествий и необходимости оказания помощи нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует не игнорировать прогнозы синоптиков и своевременно предпринимать меры защиты от непогоды и с учётом этого планировать свои дела», – говорится в сообщении свердловского МЧС.
Напоминаем, что при возникновении происшествий и необходимости оказания помощи нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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