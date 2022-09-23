Свердловские спасатели предупреждают о непогоде 25 сентября

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Спасатели предупреждают жителей Свердловской области о непогоде. Сегодня в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.«Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует не игнорировать прогнозы синоптиков и своевременно предпринимать меры защиты от непогоды и с учётом этого планировать свои дела», – говорится в сообщении свердловского МЧС.Напоминаем, что при возникновении происшествий и необходимости оказания помощи нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».