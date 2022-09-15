В центре Екатеринбурга поставили шахматные столы
Общество
Фото: телеграм-канал Интересный Екатеринбург / t.me/inburgru
Обещанных отапливаемых павильонов для игры в шахматы пока в Екатеринбурге не видно, а вот столики для шахматистов уже появились. Их вполне логично разместили на Плотинке, где многие годы устраивают любительские турниры продавцы книг и их товарищи.
Столики в количестве 4 штук поставлены по той стороне проспекта Ленина, где находится резиденция губернатора Свердловской области (она же — архитектурный памятник, Дом Севастьянова). Их столешницы сделаны в размер традиционных шахматных досок и разлинованы чёрно-белыми квадратами. Телеграм-канал «Екатеринбург №1» опубликовал непроверенную информацию, что благодарить за столики уральские шахматисты должны предпринимателя Юрия Окунева, чьей инициативой стало появление «игровой мебели» посреди Екатеринбурга.
Напомним, что на прошлой неделе поступила информация, что в Екатеринбурге планируют установить две отапливаемых беседки для любителей игры в шахматы. Одну — в ЦПКиО имени Маяковского, а вторую — как раз на Плотинке. Так что, появление шахматных столов под открытым небом можно считать «первой ласточкой» осуществления этих планов.
Столики в количестве 4 штук поставлены по той стороне проспекта Ленина, где находится резиденция губернатора Свердловской области (она же — архитектурный памятник, Дом Севастьянова). Их столешницы сделаны в размер традиционных шахматных досок и разлинованы чёрно-белыми квадратами. Телеграм-канал «Екатеринбург №1» опубликовал непроверенную информацию, что благодарить за столики уральские шахматисты должны предпринимателя Юрия Окунева, чьей инициативой стало появление «игровой мебели» посреди Екатеринбурга.
Напомним, что на прошлой неделе поступила информация, что в Екатеринбурге планируют установить две отапливаемых беседки для любителей игры в шахматы. Одну — в ЦПКиО имени Маяковского, а вторую — как раз на Плотинке. Так что, появление шахматных столов под открытым небом можно считать «первой ласточкой» осуществления этих планов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Два павильона для шахматистов установят в Екатеринбурге
15 сентября 2022
15 сентября 2022
Съёмки нового фильма Свердловской киностудии в самом разгаре
22 сентября 2022
22 сентября 2022