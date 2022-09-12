Два павильона для шахматистов установят в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Обеспеченные участники Екатеринбургской федерации шахмат оплатят установку павильонов для любителей этой древней настольной игры. Пока их будет два и с местами уже определились.
Один из павильонов для игры в шахматы решено поставить в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Там время от времени устраивают шахматные соревнования. Например, летом прошлого года в ЦПКиО в честь Дня шахмат организовали фестиваль под названием «Лето, шахматы и джаз», и шахматные турниры под открытым небом были его составляющей.
Но самое известное место в Екатеринбурге, где постоянно и чуть ли не ежедневно (по крайней мере, в тёплое время года) проходят шахматные баталии, это Плотинка. Чаще игры затевают продавцы стихийных книжных развалов, но к ним присоединяются и другие заядлые шахматисты. Вот где-то поблизости от их тусовки и поставят второй павильон для шахматных игр.
Павильоны задумываются крытые и отапливаемые, так что предаваться любимой игре там можно будет в любое время года и в любую погоду. О датах установки павильонов пока не сообщается.
Один из павильонов для игры в шахматы решено поставить в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Там время от времени устраивают шахматные соревнования. Например, летом прошлого года в ЦПКиО в честь Дня шахмат организовали фестиваль под названием «Лето, шахматы и джаз», и шахматные турниры под открытым небом были его составляющей.
Но самое известное место в Екатеринбурге, где постоянно и чуть ли не ежедневно (по крайней мере, в тёплое время года) проходят шахматные баталии, это Плотинка. Чаще игры затевают продавцы стихийных книжных развалов, но к ним присоединяются и другие заядлые шахматисты. Вот где-то поблизости от их тусовки и поставят второй павильон для шахматных игр.
Павильоны задумываются крытые и отапливаемые, так что предаваться любимой игре там можно будет в любое время года и в любую погоду. О датах установки павильонов пока не сообщается.
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