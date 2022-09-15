В Нижнем Тагиле на карантин отправили 33 класса из-за роста заболеваемости

12.31 Среда, 21 сентября 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Из-за резкого роста заболеваемости в пятнадцати школах Нижнего Тагила на карантин закрыли 33 класса. Об этом в эфире «Тагил-ТВ» рассказал заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.

По его словам, у 24 учеников и 15 педагогов подтвердился диагноз «коронавирус». Однако, как отметил Суров, предпосылок для возвращения на дистанционное обучение в городе нет. При этом он подчеркнул, что в случае обострения ситуации, на уровне региона будет приниматься решение о переходе в онлайн.

Напомним, что в Свердловской области вновь заработали пункты вакцинации от коронавируса, а также других болезней.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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