В Свердловской области вновь открываются пункты вакцинации в ТРЦ
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с сегодняшнего дня вновь открылись пункты вакцинации в ТЦ.
В областном минздраве решение объяснили ростом заболеваемости коронавирусом при снижающихся темпах вакцинации. Так, если в ноябре прошлого года ежедневно вакцинировались порядка 18 тысяч человек, то сейчас – только 4800.
Помимо прививки от коронавируса в этих пунктах можно поставить вакцины от гриппа, гепатита и дифтерии.
В Екатеринбурге центры вакцинации будут работать несколько дней:
— ТРЦ «Гринвич» – 16 сентября с 14.00 до 18.00, 17 сентября с 10.00 до 14.00;
— ТЦ «Мега» – 16 сентября с 14.00 до 18.00, 17 сентября с 10.00 до 14.00;
— ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 16 сентября с 14.00 до 18.00, 17 сентября с 10.00 до 14.00;
— ТРЦ «Глобус» – 16 сентября с 14.00 до 18.00, 17 сентября с 10.00 до 14.00;
— ТЦ «Окей» – 21 сентября с 15.00 до 18.00.
График работы пунктов вакцинации в других городах и поселках Свердловской области можно посмотреть на сайте PROFILAKTICA.RU.
Отметим, что во многие регионы России уже вернулся масочный режим – сейчас ношение масок в общественных местах обязательно в Архангельской, Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Смоленской, Ульяновской областях, республиках Алтай, Бурятия и Тыва, Забайкальском и Хабаровском краях.
В областном минздраве решение объяснили ростом заболеваемости коронавирусом при снижающихся темпах вакцинации. Так, если в ноябре прошлого года ежедневно вакцинировались порядка 18 тысяч человек, то сейчас – только 4800.
Помимо прививки от коронавируса в этих пунктах можно поставить вакцины от гриппа, гепатита и дифтерии.
В Екатеринбурге центры вакцинации будут работать несколько дней:
— ТРЦ «Гринвич» – 16 сентября с 14.00 до 18.00, 17 сентября с 10.00 до 14.00;
— ТЦ «Мега» – 16 сентября с 14.00 до 18.00, 17 сентября с 10.00 до 14.00;
— ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 16 сентября с 14.00 до 18.00, 17 сентября с 10.00 до 14.00;
— ТРЦ «Глобус» – 16 сентября с 14.00 до 18.00, 17 сентября с 10.00 до 14.00;
— ТЦ «Окей» – 21 сентября с 15.00 до 18.00.
График работы пунктов вакцинации в других городах и поселках Свердловской области можно посмотреть на сайте PROFILAKTICA.RU.
Отметим, что во многие регионы России уже вернулся масочный режим – сейчас ношение масок в общественных местах обязательно в Архангельской, Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Смоленской, Ульяновской областях, республиках Алтай, Бурятия и Тыва, Забайкальском и Хабаровском краях.
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