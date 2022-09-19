Писатель Иванов НЕ встретится в Музее истории Екатеринбурга с читателями
Общество
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Ранее объявленная встреча писателя Алексея Иванова с читателями в Музее истории Екатеринбурга не состоится. Равно, как не будет и выставки «Железный пояс».
Через соцсети Музей распространил отмену мероприятия: «К сожалению, выставочный проект «Железный пояс» на площадке Музея истории Екатеринбурга, а также встреча с писателем Алексеем Ивановым и продюсером Юлией Зайцевой, не состоится в связи с решением организаторов».
Через соцсети Музей распространил отмену мероприятия: «К сожалению, выставочный проект «Железный пояс» на площадке Музея истории Екатеринбурга, а также встреча с писателем Алексеем Ивановым и продюсером Юлией Зайцевой, не состоится в связи с решением организаторов».
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