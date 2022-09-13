Писатель Алексей Иванов встретиться с читателями в Музее истории Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В четверг, 22-го сентября, в Музее истории Екатеринбурга откроется выставка, посвящённая выходу сборников путеводителей под общим названием «Путешествия с Алексеем Ивановым». В этом цикле книг известный автор («Общага на Крови», «Географ глобус пропил») рассказывает об уральских достопримечательностях и памятных для него самого местах.В цикле пока вышло два тома. Один из них — «В сердце Пармы» — повествует о Пермском крае. А вот второй — «Железный пояс» — целиком посвящён Свердловской области и Южному Уралу. «Это полноценный нон-фикшн в формате путеводителя, мы не только прокладываем пути, но и объясняем ключевые смыслы территории, описываем самые значимые феномены, представляем историю с точки зрения современности. Мы рассказываем обо всём ярким, модерновым, интересным языком», – говорила о проекте продюсер писателя и в данном случае — его соавтор — Юлия Зайцева на одной из презентаций цикла.Выставка в Музее истории Екатеринбурга станет лишь одним из событий, подготовленных совместно писателем и музейными работниками. Предполагается также создание экскурсионных маршрутов с посещением мест, описанных Ивановым в его книгах, творческие встречи писателя с читателями и автограф-сессии.