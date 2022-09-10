Жители Широкой Речки в Екатеринбурге провели субботник и «обнялли» лес, чтобы спасти его от застройки

20.03 Воскресенье, 18 сентября 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня утром в «Круглом лесу» на Широкой Речке местные жители провели субботник, уже третий по счёту за месяц, а в 16:00 также «обняли» лес. Всё это делается, чтобы привлечь внимание к его планируемой вырубке и застройке жильём.

С начала этого года садоводы и активисты бьют тревогу по поводу планов вырубки и застройки леса жилыми домами, но власти и застройщик пока не намерены отказываться от этих планов. Застройщиком выступает новый игрок на рынке девелопмента Екатеринбурга – группа компаний «Железно» из Кирова. Ранее мы подробно писали о том, как этот сосновый лес оказался в распоряжении кировского олигарха-единоросса.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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20:03 Жители Широкой Речки в Екатеринбурге провели субботник и «обнялли» лес, чтобы спасти его от застройки
17:45 Со следующей недели в Свердловской области ожидается потепление
16:58 Полиция Первоуральска начала проверку после сообщения о мужчине, забивавшего лося топором
15:39 «Вечерние ведомости» оплатили штрафы, назначенные по статье о «дискредитации использования ВС РФ»
14:39 В Свердловской области проходят учения с межконтинентальными ракетами «Ярс»
14:10 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла на 3 гектара
13:45 На свердловской трассе в ДТП с лосем погиб человек
12:40 В Среднеуральске ищут 29-летнего мужчину, пропавшего 2 сентября
12:02 Крупный пожар произошёл в коллективном саду Нижнего Тагила
10:56 В екатеринбургскую колонию пытались забросить 6 телефонов и 31 сим-карту
10:20 В Нижнем Тагиле на улице Зари столкнулись два автомобиля
19:11 Двух полицейских задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово по делу об убийстве пропавшего пассажира
18:19 У летевшего в Екатеринбург самолёта «Уральских авиалиний» треснуло стекло
17:02 ФК «Урал» проиграл второй матч подряд из-за пропущенного на последней минуте гола
16:09 Екатеринбурженка отсудила у магазина деньги за костюм не по размеру
15:39 Пенсионерка из Екатеринбурга поверила телефонным мошенникам и лишилась квартиры и денег
15:18 Свердловские сотрудники колоний высадили 500 сосен
11:34 В Екатеринбурге на 26 человек составили протоколы во время полицейского рейда в баре «Че почем»
11:12 Суд признал жителя Краснотурьинска виновным в гибели 282 деревьев, он пытался найти золото
10:44 В МЧС Свердловской области предупредили о высокой пожароопасности из-за потепления
10:20 В Свердловской области выбрали лучшего водителя автобуса
10:02 В Екатеринбурге перекрыли дороги из-за «Кросса нации»
21:00 Пожар в Верхней Пышме унёс жизни бабушки и малолетней внучки
20:43 Зоомагазин в Екатеринбурге стал жертвой ночного грабежа
20:07 Стали известны подробности гибели мальчика в посёлке Староуткинск
19:48 Соревнования сомелье пройдут в Екатеринбурге на следующей неделе
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