Жители Широкой Речки в Екатеринбурге провели субботник и «обнялли» лес, чтобы спасти его от застройки
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня утром в «Круглом лесу» на Широкой Речке местные жители провели субботник, уже третий по счёту за месяц, а в 16:00 также «обняли» лес. Всё это делается, чтобы привлечь внимание к его планируемой вырубке и застройке жильём.
С начала этого года садоводы и активисты бьют тревогу по поводу планов вырубки и застройки леса жилыми домами, но власти и застройщик пока не намерены отказываться от этих планов. Застройщиком выступает новый игрок на рынке девелопмента Екатеринбурга – группа компаний «Железно» из Кирова. Ранее мы подробно писали о том, как этот сосновый лес оказался в распоряжении кировского олигарха-единоросса.
С начала этого года садоводы и активисты бьют тревогу по поводу планов вырубки и застройки леса жилыми домами, но власти и застройщик пока не намерены отказываться от этих планов. Застройщиком выступает новый игрок на рынке девелопмента Екатеринбурга – группа компаний «Железно» из Кирова. Ранее мы подробно писали о том, как этот сосновый лес оказался в распоряжении кировского олигарха-единоросса.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жители Екатеринбурга собираются обнимать лес на Широкой речке
15 сентября 2022
15 сентября 2022