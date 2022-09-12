Вандалы разгромили обновлённый Парк металлургов в Нижнем Тагиле
Общество
Фото: Владислав Пинаев
Сегодня ночью в недавно открывшемся после благоустройства Парке культуры и отдыха металлургов на Тагилстрое в Нижнем Тагиле местные жители заметили испорченные вандалами объекты.
Одна из скамеек оказалась в фонтане, также качели для малышей и информационные стенды были испорчены. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал глава города Владислав Пинаев, опубликовав фотографии, которые прислала ему подписчица.
«Мы строим скверы, стараемся делать их максимально комфортными и красивыми для вас, но кого-то, видимо, больше радует разруха? Откуда это желание испортить новые объекты, сделанные для людей?», – возмущается мэр.
Он также сообщил, что в парке были установлены видеокамеры.
Одна из скамеек оказалась в фонтане, также качели для малышей и информационные стенды были испорчены. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал глава города Владислав Пинаев, опубликовав фотографии, которые прислала ему подписчица.
«Мы строим скверы, стараемся делать их максимально комфортными и красивыми для вас, но кого-то, видимо, больше радует разруха? Откуда это желание испортить новые объекты, сделанные для людей?», – возмущается мэр.
Он также сообщил, что в парке были установлены видеокамеры.
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