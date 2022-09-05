В Нижнем Тагиле благоустроили Парк культуры и отдыха металлургов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле состоялось открытие Парка культуры и отдыха металлургов после реконструкции, длившейся около пяти месяцев. На благоустройство выделялось 113 миллионов рублей.Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на площади 25 тысяч квадратных метров были обновлены пешеходные дорожки, отремонтирована арка главного схода, сменена вывеска, установлена уличная мебель и торшерные светильники. Для детей обустроили новые детские аттракционы.Кроме того, в парке была организована зона для активного отдыха, в которую вошли велопарковки, скейт-парк и площадка для занятия уличной гимнастикой.