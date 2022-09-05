В Нижнем Тагиле благоустроили Парк культуры и отдыха металлургов

10.10 Понедельник, 12 сентября 2022
Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле состоялось открытие Парка культуры и отдыха металлургов после реконструкции, длившейся около пяти месяцев. На благоустройство выделялось 113 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на площади 25 тысяч квадратных метров были обновлены пешеходные дорожки, отремонтирована арка главного схода, сменена вывеска, установлена уличная мебель и торшерные светильники. Для детей обустроили новые детские аттракционы.

Кроме того, в парке была организована зона для активного отдыха, в которую вошли велопарковки, скейт-парк и площадка для занятия уличной гимнастикой.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Нижнем Тагиле пара украла тротуарную плитку для ремонта дороги
05 сентября 2022
За лето Черноисточинское водохранилище очистили от 100 тысяч кубометров донных отложений
05 сентября 2022
На нижнетагильских избирательных участках зафиксировали нарушения
11 сентября 2022
Один из самых мрачных парков Екатеринбурга станет героем субботней экскурсии
07 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
15:51 Зараженные сливы привезли в Свердловскую область из Кабардино-Балкарии
15:33 В Екатеринбурге отремонтировали Детскую художественную школу №3
15:02 Гордуму Нижнего Тагила полностью заняли кандидаты от «Единой России»
14:28 В Екатеринбурге курьер мошенников похитил у пенсионерки 300 тысяч
14:01 В Свердловской области ищут 38-летнего мужчину, пропавшего 25 августа
13:25 Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начался 12 сентября
12:48 Крупный пожар произошёл в свердловском посёлке Лобва
12:21 Уральская столица вошла в тройку самых зелёных городов-миллионников
11:39 К трём годам колонии приговорён екатеринбуржец за истязания несовершеннолетнего сына супруги
11:04 В Академическом районе Екатеринбурга образовалась глухая пробка
10:32 Вадим Самойлов проиграл на выборах в гордуму Асбеста
10:10 В Нижнем Тагиле благоустроили Парк культуры и отдыха металлургов
09:34 В Екатеринбурге в Пионерском районе обнаружили труп девушки
09:00 По предварительным данным, на губернаторских выборах в Свердловской области победил Евгений Куйвашев
21:24 Становятся известны первые результаты выборов губернатора Свердловской области
21:15 Голосование на выборах в Свердловской области завершено
17:30 В Свердловской области на следующей недели потеплеет
16:35 Явка к 15.00 на выборах в Свердловской области менее 20%
15:47 На нижнетагильских избирательных участках зафиксировали нарушения
14:41 В Екатеринбурге ищут 28-летнюю девушку, пропавшую 6 сентября
13:42 Ночью в Тавде в частном доме случился пожар
13:00 Голосование в Свердловской области проходит в масках
11:49 На 12 часов задержали летевший из Омска в Екатеринбург самолёт
11:01 Большой пожар вспыхнул в посёлке Садовый под Екатеринбургом
10:24 На свердловских дорогах ищут пропавшего 61-летнего мужчину
09:27 В Свердловской области начались губернаторские выборы
Все новости Свердловской области
15:47 Гладков: в Белгородской области обстрелян пункт пропуска, жителей вывозят в безопасное место
15:34 Топ-менеджер Корпорации развития Дальнего Востока погиб в районе острова Русский
14:11 Полиция проверяет канал Ксении Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ
13:21 У колеса обозрения «Солнце Москвы», которое открывал Путин, теперь не работает и сайт
12:24 Глава Росприроднадзора: в ситуации с пострадавшим белым медведем разбираются правоохранители
11:36 В Москве подростки получили ожоги во время квеста, СК проводит проверку
11:04 Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино, район обесточен
10:20 Депутат ГД, находящийся в розыске, получил больше 15 тысяч голосов на выборах главы Удмуртии
09:47 Власти Приморья сообщили о гибели двух женщин и мужчины из-за тайфуна
18:26 В Краснодаре суд арестовал на пять суток наблюдателя на выборах, адвокат рассказал подробности
16:52 Юрия Хованского исключили из перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга
15:48 Басманный суд Москвы продлил арест Илье Яшину* до 12 ноября
15:29 СМИ: ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян
15:03 Глава Приморья просит ввести в регионе режим ЧС федерального уровня из-за тайфуна
14:22 В ФСБ заявили о предотвращении теракта на военном объекте в Ленинградской области
14:04 Суд отказался выпускать из СИЗО «скопинского маньяка» Мохова
13:18 В Наро-Фоминске СК выясняет причину отравления семьи из четырех человек
12:25 Суд в Горно-Алтайске продлил арест учредителя газеты «Листок» ещё на месяц
11:26 В Казани проходит обыск у координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Дмитрия Первухина
11:06 В Уфе полицейские наркоконтроля задержаны за получение крупной взятки
10:23 КНДР официально провозгласила себя ядерной державой и назвала условия для применения такого оружия
09:49 Британская королевская семья открыла онлайн-книгу соболезнований в связи с кончиной королевы Елизаветы II
11:07 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 16 сентября
10:37 Мэр Белгорода: энергетики устраняют последствия аварии на подстанции «Южная»
10:15 В Приморье краевой суд отменил постановление о принудительном лечении шамана Габышева
09:59 Число жертв землетрясения в КНР возросло до 82 человек
Все новости России и мира
15:51 Зараженные сливы привезли в Свердловскую область из Кабардино-Балкарии
15:33 В Екатеринбурге отремонтировали Детскую художественную школу №3
15:02 Гордуму Нижнего Тагила полностью заняли кандидаты от «Единой России»
14:28 В Екатеринбурге курьер мошенников похитил у пенсионерки 300 тысяч
14:01 В Свердловской области ищут 38-летнего мужчину, пропавшего 25 августа
13:25 Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начался 12 сентября
13:15 Разработка ученых Пермского Политеха улучшит печать металлических изделий
13:07 Прикамский Росреестр проведет горячую линию по вопросам банкротства физических лиц
13:03 «Горьковка» отмечает 90-летие Владимира Войновича
12:48 Крупный пожар произошёл в свердловском посёлке Лобва
12:21 Уральская столица вошла в тройку самых зелёных городов-миллионников
11:39 К трём годам колонии приговорён екатеринбуржец за истязания несовершеннолетнего сына супруги
11:04 В Академическом районе Екатеринбурга образовалась глухая пробка
10:32 Вадим Самойлов проиграл на выборах в гордуму Асбеста
10:27 ГУФССП РФ по Пермскому краю и Пермский Институт ФСИН подписали договор о сотрудничестве
10:10 В Нижнем Тагиле благоустроили Парк культуры и отдыха металлургов
09:34 В Екатеринбурге в Пионерском районе обнаружили труп девушки
09:00 По предварительным данным, на губернаторских выборах в Свердловской области победил Евгений Куйвашев
21:24 Становятся известны первые результаты выборов губернатора Свердловской области
21:15 Голосование на выборах в Свердловской области завершено
17:30 В Свердловской области на следующей недели потеплеет
16:35 Явка к 15.00 на выборах в Свердловской области менее 20%
15:47 На нижнетагильских избирательных участках зафиксировали нарушения
14:41 В Екатеринбурге ищут 28-летнюю девушку, пропавшую 6 сентября
13:42 Ночью в Тавде в частном доме случился пожар
13:00 Голосование в Свердловской области проходит в масках
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK