В Нижнем Тагиле благоустроили Парк культуры и отдыха металлургов
Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле состоялось открытие Парка культуры и отдыха металлургов после реконструкции, длившейся около пяти месяцев. На благоустройство выделялось 113 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на площади 25 тысяч квадратных метров были обновлены пешеходные дорожки, отремонтирована арка главного схода, сменена вывеска, установлена уличная мебель и торшерные светильники. Для детей обустроили новые детские аттракционы.
Кроме того, в парке была организована зона для активного отдыха, в которую вошли велопарковки, скейт-парк и площадка для занятия уличной гимнастикой.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на площади 25 тысяч квадратных метров были обновлены пешеходные дорожки, отремонтирована арка главного схода, сменена вывеска, установлена уличная мебель и торшерные светильники. Для детей обустроили новые детские аттракционы.
Кроме того, в парке была организована зона для активного отдыха, в которую вошли велопарковки, скейт-парк и площадка для занятия уличной гимнастикой.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Нижнем Тагиле пара украла тротуарную плитку для ремонта дороги
05 сентября 2022
05 сентября 2022
За лето Черноисточинское водохранилище очистили от 100 тысяч кубометров донных отложений
05 сентября 2022
05 сентября 2022
На нижнетагильских избирательных участках зафиксировали нарушения
11 сентября 2022
11 сентября 2022